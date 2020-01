Mehr junge Menschen sollen in West-Österreich arbeiten

Im Osten von Österreich sind viele Menschen arbeitslos, im Westen gibt es dafür viele freie Jobs. Die Regierung möchte daher, dass junge Menschen vom Osten in den Westen Österreichs gehen, um dort zu arbeiten. Das betrifft besonders junge Menschen, die noch keine Kinder haben. Es soll auch für Menschen gelten, die in Österreich Asyl bekommen haben.

© APA (dpa/Archiv))

Die Regierung möchte die jungen Menschen aus Ost-Österreich mit Anreizen dazu bringen, Jobs in West-Österreich anzunehmen. Welche Anreize das sind, weiß man noch nicht.

Erklärung: Ost-Österreich und West-Österreich

Zu Ost-Österreich gehören die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland. Zu West-Österreich gehören die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

Erklärung: Asyl

Viele Menschen flüchten aus ihrem Land in andere Länder. Zum Beispiel, weil in ihrer Heimat Krieg herrscht. Die Menschen hoffen, dass sie in einem anderen Land einen sicheren Ort zum Leben finden. Wenn das Land ihnen erlaubt, zu bleiben, dann erhalten sie Asyl.