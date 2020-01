Das Welt-Wirtschafts-Forum in Davos hat begonnen

In Davos in der Schweiz hat am Dienstag das Welt-Wirtschafts-Forum begonnen. Die erste Rede hielt US-Präsident Donald Trump. Er lobte dabei seine Politik und die USA. Auch die 17-jährige Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg aus Schweden hielt eine Rede. Sie forderte mehr Klimaschutz.