Am Sonntag fuhren weltweit Menschen ohne Hose U-Bahn

In rund 20 Städten weltweit sind Menschen am Sonntag ohne Hose U-Bahn gefahren. Denn es war wieder der "No Pants Subway Ride"-Tag. Das bedeutet, U-Bahn fahren ohne Hose. Andere Fahrgäste sollen dadurch zum Lachen gebracht werden. Ein ernster Hintergrund steckt nicht dahinter.