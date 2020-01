Die Nominierungen für die Oscars stehen fest

Am Montag sind die Nominierungen für die heurigen Oscars bekannt gegeben worden. Der Film "Joker" hat die größte Chance, viele Preise zu bekommen. Er wurde nämlich in 11 verschiedenen Kategorien für einen Oscar nominiert. Eine der Kategorien ist der Bereich "Bester Film". Die Filme "The Irishman", "1917" und "Once Upon A Time... In Hollywood" sind in 10 Kategorien nominiert.