Die ÖVP stimmt dem Regierungs-Programm zu

Am Donnerstag haben sich die Verhandlungs-Teams der Parteien ÖVP und Grüne auf ein Programm für eine gemeinsame Regierung geeinigt. Dieses Programm muss aber noch den eigenen Parteien vorgelegt werden. ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Freitag von seiner Partei die Zustimmung zu diesem Programm bekommen.

Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der Grünen. Die Entscheidung soll am Samstag am Bundes-Kongress fallen. Dort muss die Mehrheit der rund 280 Partei-Mitglieder dem Programm zustimmen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen könnte die neue Regierung bestehend aus ÖVP und Grünen bereits am 7. Jänner angeloben.

Erklärung: Angelobung

Bei der Angelobung leisten alle Mitglieder einer neuen Regierung einen Amts-Eid. Das heißt, sie versprechen feierlich, dass sie sich an die Verfassung und die Gesetze von Österreich halten werden. Erst mit der Angelobung wird die Regierung eingesetzt und kann mit der Arbeit beginnen.