Tausende Menschen flüchten vor Busch-Bränden in Australien

In Australien gibt es weiter sehr große Busch-Brände. Das heißt, dass große Teile von Wäldern oder anderen Natur-Gebieten brennen. Betroffen ist vor allem der Süd-Osten von Australien. Dort sind tausende Menschen auf der Flucht vor den Bränden. Sie mussten einige Städte verlassen weil es zu gefährlich ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Weil so viele Menschen aus den Städten flüchten, wird das Benzin an den Tankstellen knapp. Auf den Straßen kommt es zu langen Staus. Im Einsatz sind auch Militär-Schiffe. Sie retten Menschen, die vor dem Feuer an den Strand geflüchtet sind.