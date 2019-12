LASK gewann in der Europa League 3:0 gegen Sporting Lissabon

Der Fußball-Klub LASK aus Linz hat in der Europa League gegen den Klub Sporting Lissabon aus dem Land Portugal gewonnen. Der LASK siegte in Linz mit 3:0. Der LASK ist Gruppensieger und kommt fix in das Sechzehntel-Finale weiter. Die nächste Runde findet im Februar statt.