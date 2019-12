Die konservative Partei von Premier-Minister Boris Johnson hat die Parlaments-Wahl in Großbritannien klar gewonnen. Die Konservativen gewannen deutlich die absolute Mehrheit. Sie haben im Parlament nun rund 80 Abgeordnete mehr als alle anderen Parteien zusammen und können alleine regieren.

Johnson hatte im Wahlkampf versprochen, den Brexit endlich durchzuführen. Das will er auch tun. Johnson will jetzt dafür sorgen, dass Großbritannien die EU am 31. Jänner verlässt.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein kurzer Name für den Austritt von Großbritannien aus der EU. "Br" steht für Britannien und "exit" ist das englische Wort für "Austritt". Der Brexit wurde schon mehrere Male verschoben. Nun soll er endgültig am 31. Jänner 2020 stattfinden.