Die Österreicher reisen heute mehr als vor 50 Jahren

Das Reiseverhalten der Österreicher hat sich in den letzten 50 Jahren verändert. Früher konnten sich nur 27,5 Prozent eine Urlaubsreise leisten, inzwischen sind es 60 Prozent. Damals mussten sich die Österreicher auch zwischen einer Auslandsreise und einer Reise innerhalb von Österreich entscheiden. Heutzutage machen sie einfach beides.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Das liebste Urlaubsland der Österreicher ist Österreich und danach kommt gleich Italien. Am liebsten nutzen die Österreicher ihr eigenes Auto, um in den Urlaub zu fahren. An zweiter Stelle kommt das Flugzeug.