Ab Mai sollen weniger Reise-Busse nach Hallstatt fahren dürfen

© APA (OOE LANDESAUSSTELLUNG)

Ab 1. Mai 2020 sollen nur noch maximal 54 Busse am Tag nach Hallstatt kommen dürfen. Zurzeit sind es rund 80 am Tag, an manchen Tagen sogar noch mehr. Die Busse dürfen außerdem nur noch am Tag zwischen 8 Uhr in der Früh und 5 Uhr am Nachmittag nach Hallstatt.