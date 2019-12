USA wollen Straf-Zölle auf Waren aus Frankreich einführen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Die USA sind über die sogenannte Digital-Steuer in Frankreich verärgert. Die Digital-Steuer müssen die reichen Internet-Firmen wie Google, Facebook oder Amazon bezahlen. Diese Steuer ist sehr niedrig. Trotzdem halten die USA sie für unfair und verlangen, dass sie abgeschafft wird. Das will Frankreich aber auf keinen Fall tun. Bisher zahlen die Internet-Firmen aus den USA aber kaum Steuern in Europa.

Erklärung: Zoll

Zoll ist eine Art Steuer. Zoll muss man oft bezahlen, wenn man Waren aus einem anderen Land in das eigene Land hinein bringt. Der Zoll soll die Hersteller im eigenen Land schützen, wenn Waren in einem anderen Land billiger hergestellt werden. Durch den Zoll werden die Waren aus dem anderen Land teurer.