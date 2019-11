Dominic Thiem verlor im Finale von London

Der österreichische Tennis-Spieler Dominic Thiem hat am Sonntag im Finale des Tennis-Turniers in London gespielt. Er verlor knapp gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland mit 7:6, 2:6 und 6:7. Das Spiel war sehr spannend und knapp, aber am Ende nutzte Tsitsipas seine Chancen besser.