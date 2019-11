Immer weniger Tiere an Österreichs Flüssen und Seen

In den Flüssen und Seen von Österreich gibt es immer weniger Tiere. Vor allem Fische, Frösche, Krebse, Muscheln und Libellen werden an den heimischen Gewässern immer weniger. Schuld daran ist der Mensch, der den natürlichen Lebensraum der Tiere zerstört oder verschmutzt. Das besagt ein Bericht der Naturschutz-Organisation WWF.