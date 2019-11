Militärhunde töteten Hundeführer in Wiener Neustadt

In der Nacht auf Donnerstag ist in Niederösterreich ein 31-jähriger Soldat von 2 Militärhunden getötet worden. Er wurde um 2.00 Uhr in der Früh vor dem Hundezwinger in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt gefunden. Der Soldat war seit 2017 Hundeführer. Sein eigener Diensthund war noch in seinem Auto.