ÖVP und Grüne beschließen Regierungs-Verhandlungen

Die ÖVP will mit den Grünen verhandeln, um eine gemeinsame Regierung zu bilden. Das hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag gesagt. Am Sonntag hatten schon die Grünen entschieden, dass sie mit der ÖVP über eine Regierungs-Bildung verhandeln wollen.