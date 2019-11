Mann in Australien wehrt Krokodil mit dem Finger ab

In Australien hat sich ein Mann mit dem Finger gegen ein Krokodil gewehrt. Der Mann war in einer einsamen Gegend beim Fischen, als ihn ein Krokodil angriff. Das Krokodil biss den Mann ins Bein und in die Hand. Der Mann wehrte sich und stach dem Krokodil mit dem Finger ins Auge. So konnte er entkommen.