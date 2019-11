Der Fasching hat am 11.11. um 11:11 Uhr begonnen

Am Montag hat wieder der Fasching begonnen. Das Datum ist sehr einfach zu merken: Der Fasching beginnt immer am 11.11. um 11:11 Uhr. Vor dem Stephansdom in Wien tanzten Menschen und feierten so den Faschings-Beginn.