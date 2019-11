Salzburg spielte in der Champions League gegen Napoli 1:1

Die österreichische Fußball-Mannschaft Red Bull Salzburg hat am Dienstag in der Champions League gegen SSC Napoli aus Italien gespielt. Das Spiel fand in Neapel in Italien statt. Es endete 1:1 unentschieden. Durch das Unentschieden hat Salzburg in seiner Champions-League-Gruppe insgesamt 4 Punkte.