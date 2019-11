92.100 Besucher bei der Viennale in Wien

Am Mittwoch endet das fast 2 Wochen lange Film-Festival Viennale. Dieses Film-Festival findet jedes Jahr in Wien statt. Dabei werden in mehreren Wiener Kinos Filme aus Österreich und aus anderen Ländern gezeigt. Bei einem Film-Festival werden vor allem neue Filme präsentiert. In diesem Jahr besuchten 92.100 Menschen die Viennale.