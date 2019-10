Das Fischstäbchen ist 60 Jahre alt

In diesem Jahr feiern die Fischstäbchen das 60-jährige Jubiläum in den deutsch-sprachigen Ländern. In Österreich sind Fischstäbchen sogar das beliebteste Tiefkühl-Essen. Pro Jahr essen die Österreicher insgesamt 3.500 Tonnen Fischstäbchen. Das heißt, dass im Durchschnitt jeder Österreicher und jede Österreicherin 14 Fischstäbchen jährlich essen.