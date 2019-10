In Österreich gibt es immer weniger Teenager-Mütter

Wann Frauen Kinder bekommen, hat sich in Österreich in den letzten 35 Jahren stark verändert. So gibt es mittlerweile weniger Frauen, die im Teenageralter Mütter werden. Als Teenager gelten Frauen unter 20 Jahren. Dafür gibt es mehr Frauen, die bei ihrer ersten Geburt über 40 sind. Durchschnitt ist eine Frau in Österreich bei ihrem ersten Kind knapp 30 Jahre alt. Das zeigt eine Statistik.