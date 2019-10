Mehrere Verletzte nach Explosion in Oberösterreich

Bei einer Explosion in einer Firma für Abfall-Entsorgung in Oberösterreich sind am Donnerstag 9 Menschen verletzt worden. 3 von ihnen wurden schwer verletzt und wurden mit Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Die anderen Verletzten wurden noch am Unfallort behandelt.