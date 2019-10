Chemie-Nobelpreis für Forscher aus den USA, Japan und Großbritannien

Der Nobelpreis für Chemie geht heuer an einen Wissenschafter aus den USA, einen aus Großbritannien und einen aus Japan. Die Wissenschafter heißen John Goodenough, Stanley Whittingham und Akira Yoshino. Sie bekamen den Nobelpreis für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Solche Batterien stecken heute zum Beispiel in jedem Handy und in Elektro-Autos.