Tiger in Deutschland erhielt einen Gold-Zahn

In Deutschland hat ein Tiger einen Gold-Zahn bekommen. Der Tiger kaute wahrscheinlich zu viel auf einem Spielzeug herum. Das war schädlich für seine Zähne. Deshalb brauchte er einen neuen Zahn. Experten in Dänemark machten einen Gold-Zahn. Dieser Zahn wurde dann bei einer Operation eingesetzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Der Tiger lebt in einer Tier-Station in Deutschland. Das ist so etwas wie ein Tier-Heim. Dort leben Haustiere und andere Tiere, die keinen Besitzer haben. Jemand in Italien hatte den Tiger illegal bei sich zuhause gehalten.