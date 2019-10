Die amerikanische Pop-Sängerin Cher hat am Montag in der Wiener Stadthalle ein Konzert gegeben. Cher wurde vor allem in den 1970er-Jahren als Sängerin berühmt. Später war sie auch als Film-Schauspielerin erfolgreich.

Zu Chers größten Hits gehören Lieder wie "The Beat Goes On" und "I Got You Babe". Diese Songs sang sie auch bei ihrem Auftritt in Wien. Vor 11.000 Zuschauern begeisterte die 73-jährige Musikerin vor allem mit einer starken Bühnen-Show.