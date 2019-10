6,3 Millionen Gäste besuchten das Oktoberfest in München

Das Oktoberfest in München ist eines der größten Volksfeste auf der Welt und findet einmal im Jahr statt. Am Sonntag ist es zu Ende gegangen. Heuer besuchten genau so viele Gäste das Oktoberfest wie im Vorjahr. Es kamen rund 6,3 Millionen Besucher.