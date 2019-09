In New York fand der UNO-Klimagipfel statt

In New York in den USA hat vom 21. September bis zum 23. September der Klimagipfel der UNO stattgefunden. Das Ziel von diesem Klimagipfel war es, dass die Vertreter der verschiedenen Länder gemeinsame Lösungen für die Klima-Probleme finden. UNO-Chef Antonio Guterres ist mit den Ergebnissen des Klimagipfels zufrieden. 77 Länder haben ausgemacht, bis zum Jahr 2050 Klima-neutral zu werden.