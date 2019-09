Weltweite Demonstrationen für mehr Klimaschutz

Am Freitag hat es auf der ganzen Welt Demonstrationen für mehr Klimaschutz gegeben. Vor allem Schüler und Studenten haben demonstriert. Sie gingen am Freitag nicht in die Schule oder auf die Universität. Die Demonstrationen sind der Beginn der internationalen Klimaschutz-Woche.

Auch in Österreich demonstrierten am Freitag viele Menschen. Mehr als 700 österreichische Gemeinden beteiligten sich an Aktionen zum Klimaschutz. Diese Gemeinden brachten auf ihrem Ortsschild den Zusatz "Für die Zukunft" an.

Erklärung: Klimawandel

Auf der Erde wird es immer wärmer. Das nennt man Erd-Erwärmung oder Klimawandel. Durch den Klimawandel verändern sich die Temperaturen auf der Erde anders, als es die Natur verkraftet. Schon wenige Grad mehr können schwere Folgen haben. So können zum Beispiel flache Inseln vom Meer überschwemmt werden.