Saudi-Arabien will bald wieder mehr Öl exportieren

Am Samstag sind 2 wichtige Öl-Anlagen in Saudi-Arabien durch Drohnenangriffe beschädigt worden. Seither kann Saudi-Arabien nur noch halb so viel Öl exportieren wie sonst. Die Öl-Anlagen werden nun repariert. Saudi-Arabien will schon in 2 Wochen wieder so viel Öl exportieren wie vor den Angriffen.