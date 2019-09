Salzburg gewann erstes Champions League Spiel mit 6:2

Die österreichische Fußball-Mannschaft Red Bull Salzburg hat am Dienstag zum ersten Mal an der Champions League teilgenommen. Dabei besiegte Salzburg den belgischen Meister KRC Genk mit 6:2. Das Spiel fand in Salzburg statt. Der Spieler Erling Haarland aus Norwegen schoss dabei gleich 3 Tore für Salzburg.

© APA (Krug)

Mit diesem hohen Sieg führt Salzburg zurzeit in seiner Gruppe in der Champions League. Salzburgs nächster Gegner ist die englische Mannschaft Liverpool. Das Spiel findet am 2. Oktober in Liverpool statt.

Erklärung: Champions League

Die Champions League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Champions League spielen die besten Fußball-Vereine von Europa gegeneinander. Es gibt immer ein Hin-Spiel und ein Rück-Spiel, damit jede Mannschaft einmal im eigenen Stadion spielen darf. Im Finale gibt es aber nur ein Spiel.