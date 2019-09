Brexit-Streit in Großbritannien verschärft sich

Großbritannien will am 31. Oktober aus der EU austreten. Der britische Premier-Minister Boris Johnson will, dass der Brexit auf jeden Fall am 31. Oktober stattfindet. Ihm ist egal, ob es ein harter Brexit oder ein geordneter Brexit wird. Das britische Parlament beschloss aber ein Gesetz, das einen harten Brexit verbietet.