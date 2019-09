Mehr als 70.000 Menschen in Japan sind über 100 Jahre alt

In Japan sind zurzeit mehr als 70.000 Menschen 100 Jahre alt oder älter. Als man 1963 anfing die über 100-jährigen in Japan zu zählen, waren es nur 153. Die Zahl der über 100 Jährigen steigt bereits seit Jahrzehnten.

© APA (AFP/Archiv)

Die Japaner werden weiterhin immer älter. Grund dafür sind die gesunde japanische Küche und Fortschritte in der Medizin. Experten schätzen, dass es in Japan in einigen Jahren mehr als 100.000 Menschen geben wird, die über 100 Jahre alt sind.