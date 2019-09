Ostarrichi-Urkunde bald im Haus der Geschichte zu sehen

Ab 26. Oktober kann man in Wien die berühmte Ostarrichi-Urkunde sehen. Sie wird eine Woche lang im Museum Haus der Geschichte ausgestellt. Die Urkunde stammt aus dem Jahr 996. Darin wird Österreich zum ersten Mal erwähnt, aber unter dem Namen Ostarrichi.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Die Urkunde ist erstmals seit mehr als 20 Jahren in Österreich zu sehen. Sonst wird sie in einem Museum in Bayern aufbewahrt. Sie ist nämlich eine bayerische Urkunde, denn im Jahr 996 gehörte das heutige Österreich zu Bayern.