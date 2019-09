Tennis-Star Rafael Nadal gewann die US Open in 5 Sätzen

Der Tennis-Spieler Rafael Nadal aus Spanien hat die US Open gewonnen. Am Wochenende spielte er im Finale gegen Daniil Medwedew aus Russland. Nadal gewann das Spiel in 5 Sätzen mit 7:5, 6:3, 5:7, 4:6 und 6:4. Das Spiel dauerte 4 Stunden und 49 Minuten.

© APA (AFP)

Rafael Nadal ist die Nummer 2 der Tennis-Weltrang-Liste. Voriges Jahr gewann Novak Djokovic aus Serbien die US Open. Djokovic ist auf Platz 1 in der Tennis-Weltrang-Liste. Die US Open finden jedes Jahr in New York in den USA statt. Sie gehören zu den wichtigsten Tennis-Turnieren der Welt.