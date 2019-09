Schulbeginn im Westen und Süden von Österreich

Auch im Westen und Süden von Österreich hat am Montag wieder die Schule begonnen. Das heißt, für rund 620.000 Schüler sind die Sommerferien vorbei. Das gilt für alle Schüler in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Kärnten, Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark.

© APA (Symbolbild/dpa)

Die Schüler in den östlichen Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland haben bereits seit einer Woche wieder Schule. Das Schuljahr endet im Osten von Österreich am 3. Juli 2020. Im Westen und Süden endet es eine Woche später am 10. Juli.