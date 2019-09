Im Kunsthistorischen Museum werden barrierefreie Führungen angeboten

Ab Oktober bietet das Kunsthistorische Museum in Wien barrierefreie Führungen an. Es gibt Führungen für Menschen mit verschiedenen Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Für blinde und seh-beeinträchtigte Menschen gibt es Tast-Führungen. Für gehörlose und hör-beeinträchtigte Menschen gibt es Erklärungen in Gebärdensprache.