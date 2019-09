Novak Djokovic im Achtel-Finale der US-Open ausgeschieden

Der Tennis-Spieler Novak Djokovic aus Serbien ist bei den US Open ausgeschieden. Am Sonntag spielte Djokovic im Achtel-Finale gegen Stan Wawrinka aus der Schweiz. Djokovic musste aber wegen einer Verletzung an der linken Schulter mitten im Spiel aufgeben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/GETTY)

Voriges Jahr gewann Djokovic die US Open. Djokovic ist auf Platz 1 in der Tennis-Weltrang-Liste. Die US Open finden jedes Jahr in New York in den USA statt. Sie gehören zu den wichtigsten Tennis-Turnieren der Welt.