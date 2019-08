Italiens Premier-Minister soll eine neue Regierung bilden

Vergangene Woche hat sich in Italien die Regierung aufgelöst. Damit ist die Regierung der Parteien Lega und 5 Sterne zu Ende. Der italienische Präsident Sergio Mattarella musste deshalb eine Lösung für die Regierungs-Krise finden.

Eine Möglichkeit wären Neuwahlen gewesen. Stattdessen entschied sich Mattarella dafür, eine neue Regierung mit Politikern der Opposition aufzubauen. Die Oppositions-Partei namens PD ist interessiert daran, gemeinsam mit der früheren Regierungs-Partei 5 Sterne zu regieren. Der italienische Premier-Minister Giuseppe Conte soll nun eine Regierung mit diesen beiden Parteien bilden.

Erklärung: Opposition

Als Opposition gelten alle Parteien, die im Parlament vertreten sind, aber nicht der Regierung angehören.

Erklärung: Koalition

In einer Regierung wie in Italien darf nur regieren, wer mindestens die Hälfte aller Stimmen bei der Parlaments-Wahl erhalten hat. Eine einzige Partei schafft es meistens nicht, so viele Stimmen zu sammeln. Darum müssen sich mehrere Parteien zusammentun, um gemeinsam zu regieren. Das nennt man Koalition.

Erklärung: Premier-Minister

Der Premier-Minister oder die Premier-Ministerin ist Chef der Regierung. In Österreich ist das der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin.