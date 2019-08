Klima-Schützerin Greta Thunberg erreichte mit Segelboot New York

Die 16 Jahre alte schwedische Klima-Schützerin Greta Thunberg hat am Mittwoch die US-Stadt New York erreicht. Sie war vor 2 Wochen von Großbritannien aus mit einem Segelboot gestartet. Als Thunberg in New York das Boot verließ, jubelten ihr sehr viele Menschen zu.