Dominic Thiem schon nach 1. Spiel bei den US Open ausgeschieden

Der österreichische Tennis-Spieler Dominic Thiem hat das 1. Spiel bei den US Open verloren. Damit ist er bei dem Turnier ausgeschieden. Thiem spielte gegen den Italiener Thomas Fabbiano. Das Spiel dauerte mehr als 2 Stunden. Thiem war ein paar Tage vor Start des Turniers an einem Virus erkrankt. Deshalb konnte er auch nicht viel trainieren.

Voriges Jahr schaffte es Thiem sogar bis ins Viertelfinale der US Open. Die US Open finden jedes Jahr in New York in den USA statt. Sie gehören zu den wichtigsten Tennis-Turnieren der Welt.