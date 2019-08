Die Grünen wollen wieder in den Nationalrat

In ungefähr 5 Wochen wird in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt. Bereits jetzt beginnen die österreichischen Parteien, für sich zu werben. Die Grünen stellten am Montag ihr Wahlprogramm vor. Auf 82 Seiten erklären sie ihre Ziele. Sie wollen den Wählern damit zeigen, warum man sie wählen sollte.