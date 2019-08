Bayern will die Grenz-Kontrollen zu Österreich verlängern

Der Innenminister vom deutschen Bundesland Bayern Joachim Herrmann will die Kontrollen an der Grenze zu Österreich verlängern. Herrmann sagt, dass die EU-Außengrenzen noch nicht ausreichend kontrolliert werden. Deshalb will er noch nicht auf die Grenz-Kontrollen zwischen Bayern und Österreich verzichten.