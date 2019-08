Dagmar Koller feiert ihren 80. Geburtstag

Am Montag ist der österreichische Musical-Star Dagmar Koller 80 Jahre alt geworden. Koller wurde 1939 geboren und begann ihre Karriere als Tänzerin an der Volksoper. Am Anfang brachte ihre Karriere sie nach Deutschland und in die Schweiz. Danach reiste sie durch ganz Europa und auch nach Israel.