Brand in FPÖ-Zentrale in der Stadt St. Pölten

In der Zentrale der Partei FPÖ in der niederösterreichischen Landes-Hauptstadt St. Pölten hat es in der Nacht auf Montag gebrannt. Der Brand wurde laut Polizei wahrscheinlich absichtlich gelegt. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden.