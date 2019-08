Neuer Weltrekord in einer Eiskabine aufgestellt

Am Samstag hat der österreichische Extremsportler Josef Köberl einen Weltrekord gebrochen. Er stellte sich in Badehose in eine mit Eiswürfeln gefüllte Kabine und stand 2 Stunden, 8 Minuten und 47 Sekunden in der Kabine.