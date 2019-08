Welt-Klimarat warnt vor weiterem Anstieg der Temperaturen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

In den nächsten Jahrzehnten wird dann das Wetter extremer werden. Davor hat jetzt der Welt-Klimarat gewarnt. In vielen Regionen der Welt wird es mehr und längere Hitzewellen geben. In anderen Regionen wird es häufiger extrem stark regnen. Deshalb fordert der Welt-Klimarat mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Erklärung: Klimawandel

Auf der Erde wird es immer wärmer. Das nennt man Erd-Erwärmung oder Klimawandel. Durch den Klimawandel verändern sich die Temperaturen auf der Erde anders, als es die Natur verkraftet. Schon wenige Grad mehr können schwere Folgen haben. So können zum Beispiel flache Inseln vom Meer überschwemmt werden.

Erklärung: Welt-Klimarat

Der Welt-Klimarat ist eine Organisation der UNO. Im Welt-Klimarat sind 107 Forscher aus 53 Ländern. Diese Forscher beschäftigen sich mit dem Klima-Wandel. Sie schreiben auch regelmäßig Berichte.