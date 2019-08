LASK überrascht in der Qualifikation für die Champions League

Der österreichische Fußball-Klub LASK hat in der Qualifikation für die Champions League für eine Überraschung gesorgt. Der kleine Klub aus Linz gewann das Hin-Spiel gegen den sehr bekannten FC Basel mit 2:1. Das Spiel fand in der Stadt Basel in der Schweiz statt. Die Tore für den LASK schossen die Spieler Gernot Trauner und Joao Klauss.