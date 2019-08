Fertige Salate aus dem Supermarkt enthalten oft viel Zucker und Salz

Die Arbeiterkammer (AK) hat fertige Erdäpfelsalate und Krautsalate aus dem Supermarkt untersucht. In vielen dieser Salate steckt zu viel Zucker oder zu viel Salz. In einem Krautsalat fand die AK so mehr als 6 Stück Würfel-Zucker pro Portion. In einem anderen Krautsalat waren es sogar 8 Stück Würfelzucker.