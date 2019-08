Vor 74 Jahren warfen die USA zum ersten Mal eine Atombombe ab

Vor 74 Jahren wurde zum ersten Mal eine Atombombe für den Krieg verwendet. Am 6. August 1945 warf ein Flugzeug der USA eine Atombombe ab. Das Ziel der Atombombe war die japanische Stadt Hiroshima. Zehntausende Menschen waren sofort tot. In Hiroshima hat deshalb am Dienstag eine Feier stattgefunden, bei der an die vielen Opfer erinnert wurde.