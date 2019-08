In Saudi-Arabien dürfen Frauen bald von allein ins Ausland reisen

In Saudi-Arabien haben Frauen wenig Rechte. Sie dürfen zum Beispiel erst seit Juni 2018 Auto fahren. Frauen in Saudi-Arabien brauchen für viele Dinge in ihrem Leben immer noch die Erlaubnis von einem männlichen Verwandten. Zum Beispiel, wenn sie verreisen wollen. Das soll sich aber ändern.

In Zukunft sollen Frauen Reisepässe bekommen und in andere Länder reisen dürfen, auch wenn die Männer in der Familie dagegen sind. Das gilt für alle Frauen über 21 Jahren. Das berichten die Medien in Saudi-Arabien.